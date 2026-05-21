世界中で愛されるコミック『PEANUTS(ピーナッツ)』の人気キャラクター・スヌーピーが、実はアメリカの国民的画家アンドリュー・ワイエスの大ファンだったことをご存じだろうか。東京都美術館で開催中の「アンドリュー・ワイエス展」では、この作中エピソードに着想を得たオリジナルグッズが販売中。スヌーピーの愛らしさとワイエスの芸術が交差する、ここでしか手に入らないアイテムを紹介しよう。【画像】「僕のアンドリュー・ワ