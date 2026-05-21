スヌーピーが愛した画家「アンドリュー・ワイエス」。東京都美術館で限定コラボグッズが発売中
世界中で愛されるコミック『PEANUTS(ピーナッツ)』の人気キャラクター・スヌーピーが、実はアメリカの国民的画家アンドリュー・ワイエスの大ファンだったことをご存じだろうか。東京都美術館で開催中の「アンドリュー・ワイエス展」では、この作中エピソードに着想を得たオリジナルグッズが販売中。スヌーピーの愛らしさとワイエスの芸術が交差する、ここでしか手に入らないアイテムを紹介しよう。
【画像】「僕のアンドリュー・ワイエスは最高だよ！」犬小屋の上で眠るスヌーピーがあしらわれたTシャツやトートバッグをチェック
■犬小屋にワイエスの絵を飾るスヌーピー。シュルツが描いた「絵画愛」エピソード
アンドリュー・ワイエス(1917-2009)は、20世紀アメリカ具象絵画を代表する画家のひとり。第二次世界大戦後に脚光を浴びた抽象表現主義、ネオ・ダダ、ポップアートといった動向から距離を置き、身近な人々や風景をひたすら描き続けたことで知られている。
スヌーピーは自分の犬小屋に「本物」のワイエスの絵を飾るほどの愛好家。ある日、ルーシーから精神分析の治療費請求書を突きつけられても、「ワイエスの絵を売るなんてお断りだ！(I REFUSE TO SELL MY ANDREW WYETH!)」と断固拒否してみせる。さらには「僕のアンドリュー・ワイエスは最高だよ！(MY ANDREW WYETH IS GOING OVER BIG!)」と犬小屋の上で満足げに眠る一連の名シーンは、作者・シュルツ氏自身の芸術への敬意がにじむエピソードとして知られている。
今回のコラボは、まさにこの「すてきなつながり」を記念したもの。名シーンアートを軸に、ここでしか手に入らないアイテムがそろう。
■アクリルスタンドやTシャツなど11アイテムをラインナップ
ラインナップで真っ先に注目したいのが「アクリルスタンド」(1980円)。犬小屋の上で眠るスヌーピーの背景に、ワイエスを思わせる土の風合いのアート背景があしらわれ、展覧会の余韻をそのまま残せるアイテムだ。
服好きならぜひチェックしたいのが「Tシャツ」(4180円)。胸元のひとコマラインアートが映える大人っぽい仕上がり。カラーはホワイト・ブラックの2色、サイズはS・M・L・XLの4展開で男女問わず着られる。
普段づかいに取り入れやすいのが「トートバッグ」(2750円)。ナチュラルとブラックの2色展開で、大人のコーディネートになじむちょうどよい上品さ。
ちょっとした記念に手が伸ばしやすい価格帯のアイテムも豊富。「アクリルキーホルダー」(990円)は、ワイエスを巡るやりとりがそのまま4コマで楽しめる縦長タイプ。「ハンカチ」(880円)も一連のエピソードが全面に散りばめられたデザインで、原画のタッチが細部まで繊細にプリントされている。
そのほかのラインナップは下記の通り。
・「アクリルマグネット」(990円)
・「A4ファイル」(550円)
・「ステッカー」(660円)
・「キャンパス缶バッジ」(660円)
・「巾着」(1540円)
・「366キーホルダー」(1320円)
■購入は東京都美術館の特設ショップで。観覧券をお忘れなく
これらのオリジナルグッズが買えるのは、東京都美術館「アンドリュー・ワイエス展」の特設ショップ。会場内のショップ利用には本展の観覧券が必要で、ショップのみの利用はできない点には注意が必要だ。各商品は1人3個までの個数制限つき。
日本初公開作品も多数並ぶ、ワイエスの没後、日本初となる回顧展。ワイエスの絵を眺めたあとに、スヌーピーの「僕のアンドリュー・ワイエスは最高だよ！」というセリフを読み返したら、また違った味わいがあるはず。週末は上野へ足を延ばしてみては。会期は2026年7月5日(日)まで。
東京都美術館開館100周年記念「アンドリュー・ワイエス展」開催概要
会期：開催中〜2026年7月5日(日)
会場：東京都美術館(東京都台東区上野公園8-36)
※会場内特設ショップの利用には本展の観覧券が必要
※各商品お1人様3個まで
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
■犬小屋にワイエスの絵を飾るスヌーピー。シュルツが描いた「絵画愛」エピソード
アンドリュー・ワイエス(1917-2009)は、20世紀アメリカ具象絵画を代表する画家のひとり。第二次世界大戦後に脚光を浴びた抽象表現主義、ネオ・ダダ、ポップアートといった動向から距離を置き、身近な人々や風景をひたすら描き続けたことで知られている。
スヌーピーは自分の犬小屋に「本物」のワイエスの絵を飾るほどの愛好家。ある日、ルーシーから精神分析の治療費請求書を突きつけられても、「ワイエスの絵を売るなんてお断りだ！(I REFUSE TO SELL MY ANDREW WYETH!)」と断固拒否してみせる。さらには「僕のアンドリュー・ワイエスは最高だよ！(MY ANDREW WYETH IS GOING OVER BIG!)」と犬小屋の上で満足げに眠る一連の名シーンは、作者・シュルツ氏自身の芸術への敬意がにじむエピソードとして知られている。
今回のコラボは、まさにこの「すてきなつながり」を記念したもの。名シーンアートを軸に、ここでしか手に入らないアイテムがそろう。
■アクリルスタンドやTシャツなど11アイテムをラインナップ
ラインナップで真っ先に注目したいのが「アクリルスタンド」(1980円)。犬小屋の上で眠るスヌーピーの背景に、ワイエスを思わせる土の風合いのアート背景があしらわれ、展覧会の余韻をそのまま残せるアイテムだ。
服好きならぜひチェックしたいのが「Tシャツ」(4180円)。胸元のひとコマラインアートが映える大人っぽい仕上がり。カラーはホワイト・ブラックの2色、サイズはS・M・L・XLの4展開で男女問わず着られる。
普段づかいに取り入れやすいのが「トートバッグ」(2750円)。ナチュラルとブラックの2色展開で、大人のコーディネートになじむちょうどよい上品さ。
ちょっとした記念に手が伸ばしやすい価格帯のアイテムも豊富。「アクリルキーホルダー」(990円)は、ワイエスを巡るやりとりがそのまま4コマで楽しめる縦長タイプ。「ハンカチ」(880円)も一連のエピソードが全面に散りばめられたデザインで、原画のタッチが細部まで繊細にプリントされている。
そのほかのラインナップは下記の通り。
・「アクリルマグネット」(990円)
・「A4ファイル」(550円)
・「ステッカー」(660円)
・「キャンパス缶バッジ」(660円)
・「巾着」(1540円)
・「366キーホルダー」(1320円)
■購入は東京都美術館の特設ショップで。観覧券をお忘れなく
これらのオリジナルグッズが買えるのは、東京都美術館「アンドリュー・ワイエス展」の特設ショップ。会場内のショップ利用には本展の観覧券が必要で、ショップのみの利用はできない点には注意が必要だ。各商品は1人3個までの個数制限つき。
日本初公開作品も多数並ぶ、ワイエスの没後、日本初となる回顧展。ワイエスの絵を眺めたあとに、スヌーピーの「僕のアンドリュー・ワイエスは最高だよ！」というセリフを読み返したら、また違った味わいがあるはず。週末は上野へ足を延ばしてみては。会期は2026年7月5日(日)まで。
東京都美術館開館100周年記念「アンドリュー・ワイエス展」開催概要
会期：開催中〜2026年7月5日(日)
会場：東京都美術館(東京都台東区上野公園8-36)
※会場内特設ショップの利用には本展の観覧券が必要
※各商品お1人様3個まで
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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