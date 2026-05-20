美しさも結束力もパワーアップしたIS:SUEがRayに4人そろってカムバック！今回は、最年少ながらしっかりしている、IS:SUEのキュートなマンネ・RINさんの「魅力」にまつわるインタビューをお届けします。Rayだけに語ってくれた意外な一面に、思わず沼ってしまうこと間違いナシ♡IS:SUEをもっと知りたくてそれぞれの個性とキャラがきちんと立っているのは、IS:SUEの魅力のひとつ。美の秘訣から今後の目標まで……知れば知るほど