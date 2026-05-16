ジョナサンの公式Xは、2026年5月15日現在、一部の店舗限定で使用できる、最大半額クーポンを公開しています。6店舗限定で半額に 対象店舗は、みずほ台駅前店・川口駅前店・習志野台店・矢川駅前店・相模原古淵店・上大岡駅前店の6店舗。半額対象商品は下記5品です。・ミックスグリル（1374円→686円）・大盛りフライドポテト（549円→274円）・サントリーザ・プレミアムモルツ生ジョッキ（605円→301円）・オクラのオーブン焼き（3