【ジョナサン】一部店舗限定でミックスグリル含む5品が″半額″に！近くに店舗があればラッキー。《5月27日まで》
ジョナサンの公式Xは、2026年5月15日現在、一部の店舗限定で使用できる、最大半額クーポンを公開しています。
6店舗限定で半額に
対象店舗は、みずほ台駅前店・川口駅前店・習志野台店・矢川駅前店・相模原古淵店・上大岡駅前店の6店舗。
半額対象商品は下記5品です。
・ミックスグリル（1374円→686円）・大盛りフライドポテト（549円→274円）・サントリーザ・プレミアムモルツ生ジョッキ（605円→301円）・オクラのオーブン焼き（373円→186円）・広島県産カキフライ（1044円→521円）
また、スイーツセールと題し、人気メニューの「ハーゲンダッツとアールグレイのジョナパフェ」や「ハーゲンダッツとサクサクパイのミルフィーユ」などが110円引きに。デザートメニューのクーポンも充実しています。
半額・スイーツセールクーポンは5月27日まで何度も使えます。
そのほか、7月5日まで何度でも組み合わせて使えるお得なクーポンが15枚も登場しています。
いずれのクーポンも店内飲食限定です。対象店舗が近い人はチャンス。気になる人はチェックしてみて。
東京バーゲンマニア編集部