初夏に向けて気になる紫外線対策。そんな今、注目したいのがスキンケア発想のUVアイテムを提案する「Anua」のPOPUPイベントです♡渋谷ロフトで開催される今回のイベントでは、ビタミン美容液発想のUVケアを実際に試せるほか、限定アイテムや嬉しい特典も充実。楽しみながら美肌習慣をアップデートできる、見逃せない機会です♪ 注目のUVケアラインを体験 AnuaのUVシリーズは、紫外線対策だけでなく日中の