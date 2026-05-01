2026年4月29日〜5月6日(振休)に東京、5月2日(土)〜5月6日(振休)に大阪と2都市で同時開催される「クラフト餃子フェス(R) 2026」の楽しみ方＆おすすめコンテンツを大公開。今回は、全国の人気餃子店が東京会場、大阪会場にそれぞれ17店舗集結。餃子職人たちのアイデアが詰まった餃子は、思わず全制覇したくなるメニューばかり。チルエリアでゆっくり餃子を満喫したら、フォトブースでの思い出作りもおすすめ。さらに、家でクラフト餃