北海道から東京に出てきて大学生活をスタートさせた1人の“えげつないイケメン”がいた。顔はまるで天使のように美しいが、友達はひとりもいなかった。物語を読み進めていくと、その理由にも納得。彼は極端な顔面至上主義者で、そのくせ自分の顔面について触れられると「また顔が一人歩きしてる。やだなあ」「顔のせいでキャラを勘違いされがち…」と嫌な顔をするのだった。【漫画】本編を読むたまたま流れてきたSNSでイケメンを発