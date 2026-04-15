5話P1-2【漫画】本編を読む二卵性双生児のポン子さん、コン子さん、そして三女のピイ子さんを育てるママであり、育児をテーマとしたエッセイ漫画をSNSに投稿して大きな支持を集めているサヤ山サヤ(@saya_twins1125)さん。漫画「今日も三姉妹が舞う！〜七転び八起き育児日記〜」は、妊娠や出産、育児におけるさまざまなピンチを明るく乗り越えてきたサヤさんの奮闘記だ。5話P2-15話P2-25話P3-1※本作は著者の体験を描いたコミックエ