【漫画】この漫画をはじめから読む老いについて描いた漫画や真面目なパパの浮気疑惑など、幅広い作品を描く墨染清さん。バズった漫画の中から特に反響の大きいものをまとめた『墨染清さん傑作選』をお届けします。『墨染清さん傑作選』を最初から読む毒のこども_P27毒のこども_P28毒のこども_P29毒のこども_P30毒のこども_P31→【漫画】この漫画をはじめから読む→【漫画】『怖いトモダチ』を読む→【漫画】『親に捨てられた私が日