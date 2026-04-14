【漫画】この漫画をはじめから読む歩いているだけで動物にモテてしまう男・半田。そのモテっぷりは、好かれるどころではなく、まるで動物にストーカーされているほど!?笑って癒やされる漫画「動物にモテるサラリーマンの受難」をお届けします。→『動物にモテるサラリーマンの受難』を最初から読む動物にモテるサラリーマンの受難(33)背後から犬やタヌキがぞろぞろと集まってくるが、肝心の猫にはそっぽを剥かれる動物にモテるサラ
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