島根県の玉造温泉に佇む全室露天風呂付き客室の温泉旅館「界 玉造」では、2026年4月1日〜2026年6月25日(木)、2026年9月2日(水)〜11月26日(木)の期間限定で、出雲千年の歴史を知る、手業のひととき「神聖な鍛冶場で打つ、一生ものの鍛造(たんぞう)トレイづくり体験」を開催する。【写真】ご当地楽「石見神楽大蛇」鍛造トレイづくりの様子出雲地域の繁栄を支えた「たたら製鉄」をテーマに、江戸時代から続く鍛冶の技を継承す