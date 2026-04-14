プロローグ01【漫画】本編を読む行き遅れたくないという焦りから、「夫としてはよさそうだ」と打算的に結婚を決めたハル。夫の転勤に伴い東京から大阪へ移り、知人もいない土地で孤独を感じていた彼女は、夫の「自分の時間を作れ」という言葉をきっかけにパートに出始める。そこで出会った大学院生の後藤は、夫とは正反対の価値観を持つ青年だった。家政婦のような扱いに不満を募らせていたハルが、自身の結婚生活の過ちに気づいて