「一人の人を愛し続けるのは難しい？」打算で結婚した3年目の後悔…孤独な転勤先で出会ったのは、夫と真逆の男だった【作者に聞く】

「一人の人を愛し続けるのは難しい？」打算で結婚した3年目の後悔…孤独な転勤先で出会ったのは、夫と真逆の男だった【作者に聞く】