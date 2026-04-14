「一人の人を愛し続けるのは難しい？」打算で結婚した3年目の後悔…孤独な転勤先で出会ったのは、夫と真逆の男だった【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
行き遅れたくないという焦りから、「夫としてはよさそうだ」と打算的に結婚を決めたハル。夫の転勤に伴い東京から大阪へ移り、知人もいない土地で孤独を感じていた彼女は、夫の「自分の時間を作れ」という言葉をきっかけにパートに出始める。そこで出会った大学院生の後藤は、夫とは正反対の価値観を持つ青年だった。家政婦のような扱いに不満を募らせていたハルが、自身の結婚生活の過ちに気づいていく過程を描いた漫画『夫がいても誰かを好きになっていいですか？』。著者・ただっちさん(@tadatsuchi5555)に、作品に込めた思いを聞いた。
■転勤先での孤独と、すれ違う夫婦の亀裂
結婚して3年、夫の転勤で大阪へ引っ越した夫婦の関係には、すでに1年以上のレスという冷え込みが生じていた。結婚2周年の記念日ですら歩み寄れず、慣れない土地で孤立するハルに対し、夫は仕事の疲れを理由に「オレありきで遊ぶのをやめなよ」と突き放す。現状を変えるべく始めたパート先で、ハルは初出勤の喜びを報告するが、夫からは「オレは一日中働いているんだ。少しは気遣え」と釘を刺されてしまう。稼ぎの多寡で気遣いを要求される日々に、ハルは「まるで家政婦だ」と絶望を深めていく。
そんな折、パート先で出会った後藤と打ち解けていくハル。ぶっきらぼうながらも優しさを見せる彼に惹かれていく自分を自覚するが、既婚者であることを言い出せないまま、心はさらに揺れ動いていく。
■矛盾と葛藤を描く「人間臭い」不倫のリアル
本作は、担当編集者からの提案で始まった。ただっちさんは「一人の人だけを愛し続けるのは難しいのではないか」という根源的な疑問を抱きつつも、不倫を肯定するためではなく、人間の弱さや心が揺らぐ瞬間を素直に描くことに主眼を置いたという。「不倫という言葉にドキッとしながらも、矛盾の中で本人が何を考え、どんな言い訳をするのか。その人間らしさが物語のおもしろさになると考えた」と語る。
制作においては、本能的なときめきと、その後に襲いかかる罪悪感の対比を丁寧に描写。相手を好きになるほど夫の欠点を探してしまう「美化モード」と「欠点探しモード」のフィルターがかかる過程は、非常に身勝手ながらもリアルな人間心理として描かれている。
■読者の価値観を揺さぶる「心の揺れ」を楽しんでほしい
作品への反響は「絶対あり得ない」という拒絶から「すごくわかる」という共感まで、極端に分かれている。ただっちさんは「受け取り方が変わるのは、読者自身の立場や経験を反映しているから。その感情の揺れこそが作品を楽しむポイントだ」と分析する。
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