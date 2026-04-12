300万円の借金を息子夫婦に打ち明ける義母【漫画】本編を読む「助けなければ、もっと大変なことになる」。そんな善意から始まった立て替えが、まさか長きにわたる物語の幕開けになるとは――。さい糖みりん(@miri_n_4)さんがブログで公開し、大きな反響を呼んでいる実録漫画『義実家の近所から逃げた話』。義母に300万円もの借金があることが発覚し、息子夫婦がその全額を肩代わり。緻密な返済計画を立て、義実家という特異なコミ