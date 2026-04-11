鉄道は鉄道でも会社は違うよ？【漫画】本編を読む駅員経験のあるザバック(@theback_blog)さんは、X(旧:Twitter)やブログにて駅員を主人公にした漫画などを中心に公開している話題の漫画家。ユニークな動物のキャラクターが多く登場し、駅員の日常が垣間見えるような作品ばかりだ。今回は、ブログに投稿された「100日後にやめる契約駅員さん」の中から第49話を紹介。著者のザバックさんに仕事でのクレーム対応などについても聞いて