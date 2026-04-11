【クレーマー】「違う会社なんだよな」違う鉄道会社の支払いをできないとキレる客に駅員の心の声【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
駅員経験のあるザバック(@theback_blog)さんは、X(旧:Twitter)やブログにて駅員を主人公にした漫画などを中心に公開している話題の漫画家。ユニークな動物のキャラクターが多く登場し、駅員の日常が垣間見えるような作品ばかりだ。今回は、ブログに投稿された「100日後にやめる契約駅員さん」の中から第49話を紹介。著者のザバックさんに仕事でのクレーム対応などについても聞いてみた。
ある日、交通系ICカードで駅の改札を通れないという男性のお客さんが窓口へやって来た。駅員のペン助はお客さんのカードの情報を確認すると、地下鉄に入場してから出場していないことが判明！「地下鉄の入場情報が残ったままですね。出場処理しないと使えないんです」とお客さんに伝えると、「じゃあ処理してくれよ」とお客さん。しかし、地下鉄とは違う会社で対応できないため、ペン助は「地下鉄の係員に申告してきてください」と丁寧に伝えたはずが、そのお客さんは「何だと!?同じ鉄道だろ!!それくらいここでできるだろうが！」と突然の激高！ペン助は「違う会社なんだよ…吉〇家の牛丼の支払いをす△家でできるかよ？理解してくれない人多いんだよな」と声には出さぬまま、心の中で思うのであった。
元駅員で作者のザバックさんにクレームについて伺うと、「正直なところ、僕らに怒っても仕方ないんだよなぁと思います。共感していただける駅員さんも多いのではないでしょうか」と語る。また、ザバックさんはこれまで複数の鉄道会社を経験しているが、鉄道会社特有のルールは「安全第一や時間厳守などは当たり前ですが、やはり漫画でも描いた『1時間半前に出勤』です。とある鉄道会社のルールで他の鉄道ではこうではありませんでしたが、さすがに早すぎだろと思いました(笑)」と教えてくれた。
本作「100日後にやめる契約駅員さん」では、他にも駅員の仕事にまつわるエピソードが豊富に描かれている。興味のある人はぜひ読んでみてほしい。
取材協力：ザバック(@theback_blog)
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