2026年3月28日、「NEWoMan TAKANAWA(ニュウマン高輪)」内に新エリア「NEWoMan TAKANAWA MIMURE(ミムレ)」が開業。コーヒーやスイーツなど、12のラボラトリーを展開する注目の食空間「OGAWA COFFEE LABORATORY 高輪」や、8つの新業態を含む22の店舗が登場した。【画像】「THE LINKPILLAR 1 SOUTH」、「THE LINKPILLAR 1 NORTH」、「THE LINKPILLAR 2」の3棟をまたぐ、延床面積約6万平方メートルの「NEWoMan TAKANAWA」。ショッピン
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