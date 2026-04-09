2026年3月28日、「NEWoMan TAKANAWA(ニュウマン高輪)」内に新エリア「NEWoMan TAKANAWA MIMURE(ミムレ)」が開業。コーヒーやスイーツなど、12のラボラトリーを展開する注目の食空間「OGAWA COFFEE LABORATORY 高輪」や、8つの新業態を含む22の店舗が登場した。【画像】「THE LINKPILLAR 1 SOUTH」、「THE LINKPILLAR 1 NORTH」、「THE LINKPILLAR 2」の3棟をまたぐ、延床面積約6万平方メートルの「NEWoMan TAKANAWA」。ショッピン