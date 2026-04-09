よく配達に行くマンションの一室は、届ける宛名が違った。今回は、ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)さんの『運び屋ゆきたの漫画な日常』より宅配時に起きたちょっと怖い話『名前の変わるワンルーム』をピックアップするとともに話を聞く。【漫画】「山田」「鈴木」今日は「佐藤」→本編を読む■同じ届け先で毎回「山田さん」「鈴木さん」「佐藤さん」など宛名が違う…『名前の変わるワンルーム』01『名前の変わるワンルーム』02『名