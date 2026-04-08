大阪・関西万博1周年メモリアルイベント「EXPO2025 Futures」が、2026年4月より順次開催される。本イベントは、大阪・関西万博から生まれた多様な未来の可能性を集め、さらに発展させて次世代へつなげていくことを目的に、公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会が約半年にわたり展開する。【写真】大阪・関西万博、閉幕日の様子大阪・関西万博EXPO2025 Futures イメージ第1弾として、開幕1周年イベント「EXPO2025 Futures Fest