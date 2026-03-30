【漫画】この漫画をはじめから読む母を看取ってから約2年後、今度は父が病に倒れた。母の介護・看取りを経たことで落ち着いて対応できることは増えたものの、あのときとは違い、一人っ子として頼れる家族がいない中でさまざま決断を迫られる。いつかは誰もが直面する“親の老いと死”について描いたキクチさんのコミックエッセイ「父が全裸で倒れてた。」をお届けします。→『父が全裸で倒れてた。』を最初から読む第5話1-2第5話2-