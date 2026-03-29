ベーシックなスタイルに鮮度を呼び戻す、さし色のテクニックを柄で応用。ムードが変わるうえ仕上がりのバランスも調整できる。「脇役として生きる柄」の選びと使い方の実例をご紹介。「服はかえずにフレンチシック」1点投入で見違える柄スカーフ赤ドットスカーフ／Gapたとえばネッカチーフのように首元にドットスカーフを巻き、淑女のような柄づかいでボーイッシュな装いのやんちゃさを緩和。小さくとも印象をがらりと変える、ヴィ