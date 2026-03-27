img-0018【漫画】本編を読むブラック企業での酷使や人間関係の疲弊により、気づけば足の踏み場もなくなった部屋。ゴミ屋敷は決して「だらしない人」だけの問題ではない。むしろ、責任感が強く、ひとりで抱え込みすぎる真面目な人こそが陥りやすい問題だ。清掃会社「ゴミ屋敷専門パートナーズ」の石田社長に、現代社会が抱える孤独と、そこから抜け出すための第一歩について聞いた。■元ブラック企業社員の千絵美が、ゴミの山から人