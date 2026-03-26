「タマ＆フレンズ〜うちのタマ知りませんか？〜」と「サンリオキャラクターズ」のコラボレーション、待望の第3弾が決定！今回はハローキティ、リトルツインスターズ(キキ＆ララ)、ポムポムプリンが登場し、コラボグッズが2026年3月14日からなんばマルイで先行発売されている。【画像】タマ＆フレンズ×サンリオキャラクターズのコラボグッズを見る■ハローキティ、キキ＆ララ、ポムポムプリンとタマがコラボ！流れ星が降り注ぐ夜空