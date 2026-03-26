「タマ＆フレンズ」とハローキティ・キキ＆ララ・ポムポムプリンがコラボ！なんばマルイのポップアップで新作アイテムが先行発売中
「タマ＆フレンズ〜うちのタマ知りませんか？〜」と「サンリオキャラクターズ」のコラボレーション、待望の第3弾が決定！今回はハローキティ、リトルツインスターズ(キキ＆ララ)、ポムポムプリンが登場し、コラボグッズが2026年3月14日からなんばマルイで先行発売されている。
【画像】タマ＆フレンズ×サンリオキャラクターズのコラボグッズを見る
■ハローキティ、キキ＆ララ、ポムポムプリンとタマがコラボ！
2024年11月に発表された第1弾ではポチャッコやけろけろけろっぴなどとのコラボが大反響を呼び、2025年初夏の第2弾ではハローキティ、シナモロール、マイメロディとの共演が実現。そしていよいよ第3弾では、ハローキティに加え、リトルツインスターズ(キキ＆ララ)とポムポムプリンという豪華な顔ぶれがタマたちと夢の共演を果たした。
今回のコラボアートは「夜空」と「クッキー」をモチーフにした2種類。夜空をテーマにしたアートでは、流れ星が降り注ぐ空の下、タマやサンリオキャラクターたちが月や雲の上でゆったりくつろぐ幻想的な世界が広がる。
一方、クッキーをモチーフにしたアートでは、パステルカラーの優しい色彩の中、クッキーを手にフレンズたちが心温まるひとときを過ごす姿が描かれている。どちらもやわらかい水彩画タッチで、見ているだけで癒やされる仕上がりだ。
コラボグッズは、日常使いにもコレクションにもぴったりなラインナップがそろう。「ポーチ」(各1980円)や「トートバッグ」(2750円)といった実用的なアイテムから、「缶詰パン 黒糖味」(864円)、「キャンドル缶」(各990円)、「ドングリジャー」(3850円)などユニークな商品まで幅広く展開。
「ブランケット」(3850円)や「キャラファインボード」(各3300円)はお部屋に飾ればタマ＆サンリオの世界観にどっぷり浸れそう。ほかにも「ボールペン」(660円)、「クリアファイル」(各440円)、「コレクションアクリルチャーム」(550円)など、手軽に楽しめるアイテムも充実しているので、推しキャラのグッズを思う存分チェックしてほしい。
■3月14日からなんばマルイで先行販売！
第3弾コラボグッズの初お披露目の場は、なんばマルイ6Fのパイレーツ・ファクトリー・ギフツで開催中の「タマ＆フレンズ × サンリオキャラクターズ POP UP STORE」。期間は2026年3月14日〜4月9日(木)。
さらに、会場で2200円以上購入すると、第3弾コラボアートが描かれた限定メッセージカードが1枚プレゼント。自分用にも、大切な人へのお手紙にも使えるうれしい特典だ(1人1枚まで、なくなり次第終了)。
タマフレファンもサンリオファンも、両方好きな人も。ここでしか手に入らない限定グッズを、ぜひなんばマルイでゲットしよう！
「タマ＆フレンズ × サンリオキャラクターズ POP UP STORE」
開催期間：2026年3月14日(土)〜4月9日(木)
開催場所：なんばマルイ6F パイレーツ・ファクトリー・ギフツ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) Sony Creative Products Inc.
(C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L665705
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■ハローキティ、キキ＆ララ、ポムポムプリンとタマがコラボ！
今回のコラボアートは「夜空」と「クッキー」をモチーフにした2種類。夜空をテーマにしたアートでは、流れ星が降り注ぐ空の下、タマやサンリオキャラクターたちが月や雲の上でゆったりくつろぐ幻想的な世界が広がる。
一方、クッキーをモチーフにしたアートでは、パステルカラーの優しい色彩の中、クッキーを手にフレンズたちが心温まるひとときを過ごす姿が描かれている。どちらもやわらかい水彩画タッチで、見ているだけで癒やされる仕上がりだ。
コラボグッズは、日常使いにもコレクションにもぴったりなラインナップがそろう。「ポーチ」(各1980円)や「トートバッグ」(2750円)といった実用的なアイテムから、「缶詰パン 黒糖味」(864円)、「キャンドル缶」(各990円)、「ドングリジャー」(3850円)などユニークな商品まで幅広く展開。
「ブランケット」(3850円)や「キャラファインボード」(各3300円)はお部屋に飾ればタマ＆サンリオの世界観にどっぷり浸れそう。ほかにも「ボールペン」(660円)、「クリアファイル」(各440円)、「コレクションアクリルチャーム」(550円)など、手軽に楽しめるアイテムも充実しているので、推しキャラのグッズを思う存分チェックしてほしい。
■3月14日からなんばマルイで先行販売！
第3弾コラボグッズの初お披露目の場は、なんばマルイ6Fのパイレーツ・ファクトリー・ギフツで開催中の「タマ＆フレンズ × サンリオキャラクターズ POP UP STORE」。期間は2026年3月14日〜4月9日(木)。
さらに、会場で2200円以上購入すると、第3弾コラボアートが描かれた限定メッセージカードが1枚プレゼント。自分用にも、大切な人へのお手紙にも使えるうれしい特典だ(1人1枚まで、なくなり次第終了)。
タマフレファンもサンリオファンも、両方好きな人も。ここでしか手に入らない限定グッズを、ぜひなんばマルイでゲットしよう！
「タマ＆フレンズ × サンリオキャラクターズ POP UP STORE」
開催期間：2026年3月14日(土)〜4月9日(木)
開催場所：なんばマルイ6F パイレーツ・ファクトリー・ギフツ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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