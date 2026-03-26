できないなら、やらなければいい!?【漫画】本編を読む子供の頃の楽しい夏休みの中、この時期に頭を悩ませた人も多いだろう「夏休みの宿題」。8月末になっても終わる見込みが立たないとただただ苦しい宿題に、ルール無用な覚悟で望んだ小学生時代のエッセイ漫画が、SNS「X」(旧Twitter)上で約1万件の「いいね」とともにユーザーからさまざまなコメントを集めている。話題を呼んだのは、漫画家のぬこー様ちゃん(@nukosama)さんが投稿