夏休みの宿題に苦しむ期間は短い方がいい？自己分析から導き出された結論はまさかの“やらない”【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
子供の頃の楽しい夏休みの中、この時期に頭を悩ませた人も多いだろう「夏休みの宿題」。8月末になっても終わる見込みが立たないとただただ苦しい宿題に、ルール無用な覚悟で望んだ小学生時代のエッセイ漫画が、SNS「X」(旧Twitter)上で約1万件の「いいね」とともにユーザーからさまざまなコメントを集めている。話題を呼んだのは、漫画家のぬこー様ちゃん(@nukosama)さんが投稿した「夏休みの宿題が楽になった話」。エピソードの紹介とともに、当時の思いや学びについて作者のぬこー様ちゃんさんに聞いた。
本作「夏休みの宿題が楽になった話」は、作者のぬこー様ちゃんさんが夏休みの宿題をやらないと決意した経緯を描いている。「1〜2年生まではやろうと努力していました」というが、夏休みの宿題は一度も完璧にこなしたことがなかったそうだ。その一方で学校の勉強はしっかりしていたという、ぬこー様ちゃんさん。
ぬこー様ちゃんさんは、宿題をやらないと決心するまで「やっても完遂できないと思ったので諦めました。失敗体験を積み重ねても意味がないですし…」と悶々と過ごしていたそうだが、いっそのこと宿題をやらないと決めてからは「本当に楽になりました」と話す。結果として、宿題をやらないことには変わりないのだが、心の持ちようで、苦痛なくいられるようになったそうだ。さらに「5年生のときに校長先生が変わって、急に夏休みの宿題は廃止になりました」という、まさかの方針転換が起きたエピソードも明かしてくれた。
ぬこー様ちゃんさんが過去に描いた漫画でも「人間は明確なデッドラインを設定されることでやっと集中力が発揮できる愚かな生き物」と綴っているが、「長い期間を設けるほどに未来の自分に丸投げするだけなので意味がないですよね。本当に愚かな生き物です。人間」と、“先延ばし”の原因も指摘している。
自己分析の末に“夏休みの宿題をやらない”決断ができる小学生はそういないだろう…。ぬこー様ちゃんさんも「良い子はやりましょう！」と伝えている本作、ぜひ読んでみて。
取材協力：ぬこー様ちゃん(@nukosama)
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