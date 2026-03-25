むめい(@mumei10101)さんは、友人宅で飼われていた金魚のエピソードを漫画『友達が金魚を育て始めたらエグいことになった。』として公開し、大きな反響(エグい金魚報告含む)を呼んでいる。本作を描いたきっかけや、驚きの金魚の様子についてむめいさんに話を聞いてみた。【漫画】本編を読む『友達が金魚を育て始めたらエグいことになった。』1■「生き残った1匹がヤバイ奴かも」数年後に再会した金魚は…友人宅を訪れた際、5匹いた