『「お母さんの言うとおり」にしてきたのに家族全員でいじめと戦うということ。サキコの場合』の作者・さやけん(嵯野剣)さんにインタビュー【漫画】本編を読む『「お母さんの言うとおり」にしてきたのに家族全員でいじめと戦うということ。サキコの場合』は、過保護な母の振る舞いによって孤立したサキコが、幼稚園から小学校にいたるまでのいじめにつながるトラブルの要因となってしまう姿を描いた漫画。家族にも悟られず4年