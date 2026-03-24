「ほらごらんなさい お母さんの言うとおりにしないから」やっとできた友達ともうまくいかず…泣き出した娘を母は抱きしめてほほえんだ【作者に聞く】

「ほらごらんなさい お母さんの言うとおりにしないから」やっとできた友達ともうまくいかず…泣き出した娘を母は抱きしめてほほえんだ【作者に聞く】