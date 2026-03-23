「たろう」を見たとき、もっと大泣きするだろうと思ったけど、わたしの心は何も感じなかった…【漫画】愛犬との別れ…「本編を読む」「今日の夕方にはお別れです」――母からの簡潔なLINEが、愛犬「たろう」との最期を告げる合図だった。医師に宣告された余命はわずか1カ月。その言葉通り、たろうは夏空が広がる朝、静かに天国へ旅立った。チャン・メイ(@masondixon402)さんが自身の体験を綴った実録漫画『今日の夕方にはお別れで