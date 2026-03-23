15021569_6152【漫画】本編を読むベビーカーでのバス乗車中、突然「邪魔なんだよ！畳め！」と怒鳴られ、ベビーカーを蹴られる――。数年前にSNSで大きな物議を醸したこの実録エピソードをベースに、「もしも、その場にヒーローがいたら」という願いを込めた漫画『バスとベビーカー』が、再び注目を集めている。作者はイラストレーターの志水吹歌(オカン羊/@shimizoon)さん。理不尽な悪意に一人で立ち向かわなければならない孤独な