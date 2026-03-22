道行くベビーカーに乗った赤ちゃんのほっぺを、親の許可なしにツンツン。これはアリ？ナシ？【漫画】本編を読む恋人同士であっても、ふとした瞬間に「もう無理かもしれない」と感じてしまうことがある。ゐ(@irk_hrk)さんが描く「百年の恋も冷める瞬間」は、そんな“価値観のズレ”が一気に表面化する瞬間を切り取った作品である。日常の何気ない行動に潜む違和感は、小さなものに見えても、関係性を大きく揺るがす引き金になり得る