JR関内駅の南口改札を抜けると、目の前には「えっ、ここ本当に駅前!?」と思わず声が漏れてしまうほど圧倒的なスケール感の巨大空間が広がっている。「THE LIVE supported by 大和地所」の大型ビジョンとフードホール2026年3月19日、かつての横浜市庁舎跡地に誕生した大規模複合施設「BASEGATE横浜関内」。ここは、熱狂のスポーツ観戦から多彩な絶品グルメ、最先端のエンターテインメント、さらには歴史を刻むホテルでの滞在まで、