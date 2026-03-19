清潔感や第一印象を左右する要素として「ヘアケア」が、近年は性別問わず着目されつつある。なかでも、韓国発のヘアケアブランドが日本市場でも若い世代を中心に支持を広げている傾向だ。【画像】韓国オリーブヤングヘアケア部門4年連続1位を受賞した「アノブ ディープダメージトリートメントEX」(1700円/150ml)そのトップランナーともいえるのが、韓国発ブランド「UNOVE(アノブ)」。5年連続のアワード受賞、高い再購入率、そして