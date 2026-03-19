社内でキョーレツな暴言を吐きまくり!!【漫画】本作を読むぷく子(@pukukoOL)さんは、現在はWebデザイナーとして活躍しているが、かつて事務員として勤務していた職場で「マッサン」という強烈な自己中心的な社員に遭遇した。周囲を振り回し、退職者や体調不良者を出し続けても平然としているマッサンの実態を描いた漫画は、すべて実体験に基づいたものだ。■犠牲者を生み続ける自己チュー社員の暴走マッサン9_01マッサン9_02マッサ