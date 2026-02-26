妻激怒【漫画】本編を読む家事、育児、仕事。息つく暇もない日常の中で、唯一の癒やしである「推し活」を、家族のためにと涙を呑んで封印した妻。しかし、その裏で夫は「ボーナスが激減した」と真っ赤な嘘をつき、キャバクラのホステスに大金を貢いでいた――。2024年11月にmamagirlで公開され、瞬く間に注目を集めた『推し活とキャバ通いは同じ！』。実話をベースにしたという本作は、あまりに身勝手な夫と、彼を盲目的にかばう義