物語の成否を分けるのは、魅力的な悪役(ヴィラン)の存在だ。横山了一さんの話題作『ボスママに徹底的に復讐する話』に登場する「ツバキ」は、モデルのような外見と高いステータスを武器に、ママ友社会の頂点に君臨する。おとなしい妹に成り代わって潜入したヤンキー・リゼは、この強大な敵をどう切り崩していくのか。圧倒的な筆致で描かれるキャラクターの誕生秘話や、執筆の裏側を著者の横山さんに聞いてみた。【漫画】本編を読む