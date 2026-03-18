カリフォルニア州サンタローザにあるシュルツ美術館の、世界唯一の公式サテライト(分館)として、スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」の貴重な原画や資料を展示する「スヌーピーミュージアム」(東京都町田市・南町田グランベリーパーク)では、現在、企画展「Together with LINUS みんなのライナス」を開催中。これに合わせて、館内のミュージアムショップ「ブラウンズストア」では、2026年3月7日から企画展にちな