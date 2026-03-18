「スヌーピーミュージアム」に企画展と連動した新商品が登場！ライナスにちなんだデザインに癒やされる
カリフォルニア州サンタローザにあるシュルツ美術館の、世界唯一の公式サテライト(分館)として、スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」の貴重な原画や資料を展示する「スヌーピーミュージアム」(東京都町田市・南町田グランベリーパーク)では、現在、企画展「Together with LINUS みんなのライナス」を開催中。これに合わせて、館内のミュージアムショップ「ブラウンズストア」では、2026年3月7日から企画展にちなんだ新商品の販売がスタートした。ライナスとスヌーピーを描いたアートや、ライナスが肌身離さず持ち歩く安心毛布を思わせる水色のカラーリングが印象的な、癒やしのラインナップをチェックしていこう。
【写真】「スヌーピーミュージアム」企画展と連動した新アイテムを見る
ライナスをフィーチャーした企画展の展示内容ともリンクした、スヌーピーとライナスを描いたアートがプリントされている「ステンレスタンブラー」(3685円)は、テイクアウトのコーヒーカップをそのまま入れて使うことも可能なサイズ。保冷も保温も対応しているから、季節の変わり目の今こそ手に入れておきたい！
屋内で過ごすにあたり、エアコンの温度は周囲に合わせることがほとんど。寒がりなあなたには「キャリングボレロ」(4950円)がおすすめだ。付属の巾着に収納しておき、肌寒いと感じたらサッと羽織れば快適に。タンブラーでも使われているアートを1色で表現した総柄もキュートだ。
ライナスとスヌーピーの総柄があしらわれた「キルティングポーチ」(2750円)は、メイクアイテムのほかガジェットまわりの小物を収納するのにぴったり。
淡いブルーがライナスの安心毛布みたいな「刺繍フラットトートバッグ」(4510円)は、開け口にはファスナー、内側・外側のそれぞれにポケットがついた便利な仕様。コミックのタッチをステッチで再現しているという、「PEANUTS」ファンにはたまらないデザインに仕上がっている。
「ぬいぐるみ ふにゃもこリラックススヌーピー」(5720円)は、脱力してうつ伏せにまどろんでいるようなスヌーピーがかわいすぎ！優しい色使いもポイントだ。
「チェーン付きダイカットポーチ」(2750円)は2種類あり。チャームと見せかけてペンやケーブルが収納できるポーチという便利なアイテム。立体パーツのスヌーピーの耳がよきアクセントに。
展示されている原画コミックをプリントしたシリーズは、鑑賞の記念に買って帰りたい！コミックの原画がプリントされた「原画ポストカード」(275円)、原画コミックがカラー彩色された「カラーポストカード」(385円)のいずれも4種類ずつ登場。
企画展にちなんだグッズは、すべて数量限定。ミュージアム内のショップ「ブラウンズストア」のほか、「スヌーピーミュージアムオンラインストア」でも販売中。ぜひチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
ライナスをフィーチャーした企画展の展示内容ともリンクした、スヌーピーとライナスを描いたアートがプリントされている「ステンレスタンブラー」(3685円)は、テイクアウトのコーヒーカップをそのまま入れて使うことも可能なサイズ。保冷も保温も対応しているから、季節の変わり目の今こそ手に入れておきたい！
屋内で過ごすにあたり、エアコンの温度は周囲に合わせることがほとんど。寒がりなあなたには「キャリングボレロ」(4950円)がおすすめだ。付属の巾着に収納しておき、肌寒いと感じたらサッと羽織れば快適に。タンブラーでも使われているアートを1色で表現した総柄もキュートだ。
ライナスとスヌーピーの総柄があしらわれた「キルティングポーチ」(2750円)は、メイクアイテムのほかガジェットまわりの小物を収納するのにぴったり。
淡いブルーがライナスの安心毛布みたいな「刺繍フラットトートバッグ」(4510円)は、開け口にはファスナー、内側・外側のそれぞれにポケットがついた便利な仕様。コミックのタッチをステッチで再現しているという、「PEANUTS」ファンにはたまらないデザインに仕上がっている。
「ぬいぐるみ ふにゃもこリラックススヌーピー」(5720円)は、脱力してうつ伏せにまどろんでいるようなスヌーピーがかわいすぎ！優しい色使いもポイントだ。
「チェーン付きダイカットポーチ」(2750円)は2種類あり。チャームと見せかけてペンやケーブルが収納できるポーチという便利なアイテム。立体パーツのスヌーピーの耳がよきアクセントに。
展示されている原画コミックをプリントしたシリーズは、鑑賞の記念に買って帰りたい！コミックの原画がプリントされた「原画ポストカード」(275円)、原画コミックがカラー彩色された「カラーポストカード」(385円)のいずれも4種類ずつ登場。
企画展にちなんだグッズは、すべて数量限定。ミュージアム内のショップ「ブラウンズストア」のほか、「スヌーピーミュージアムオンラインストア」でも販売中。ぜひチェックしてみて。
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