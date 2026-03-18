担当した患者さんのご遺族から思いがけず祖母の話が。【漫画】本編を読む＜亡き祖母から意外な形でメッセージが…!?幼いころから絵を描くことが好きだった漫画家のアヤ(@aokitaji)さんは、看護師・看護学生向けの総合WEBメディア「ナース専科」で、看護師の実体験をもとにした漫画を連載している。今回はその中から、東日本大震災の記憶と看護師としての葛藤を描いた作品「エンゼルケアができなくなった私に…」を紹介するとともに