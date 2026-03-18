手が痺れる…もしかして熱中症？【漫画】本編を読むゆきたこーすけ(@kosukeyukita)さんは、配達員の日常をリアルに描く『運び屋ゆきたの漫画な日常」』の作者だ。猛暑のなかでの過酷な労働環境や、そこで出会う人々との交流を描いたエピソードは、多くの読者の共感を集めている。今回は、熱中症の危機に瀕した配達員が、ある差し入れによって救われた実体験を紹介する。■配達員を襲う熱中症の予兆『猛暑と田舎のいただきもの』01