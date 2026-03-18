配達中に「頭がボーっとする」「手がしびれてきた」→猛暑の配達先でもらったトマトとキュウリの劇的効果 【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)さんは、配達員の日常をリアルに描く『運び屋ゆきたの漫画な日常」』の作者だ。猛暑のなかでの過酷な労働環境や、そこで出会う人々との交流を描いたエピソードは、多くの読者の共感を集めている。今回は、熱中症の危機に瀕した配達員が、ある差し入れによって救われた実体験を紹介する。
■配達員を襲う熱中症の予兆
暑い日が続くなか、配達中に「頭がボーっとする」「手がしびれてきた」という異変を感じたゆきたさん。これは放置すれば倒れる危険もある、熱中症の初期症状だ。そんな絶体絶命のとき、配達先で「食べていきなさい」と声をかけられ、トマトとキュウリを差し入れられた。
木陰で冷えた野菜をいただくと、不思議なことに手のしびれがなくなってきたという。ゆきたさんは「AIに聞いたところ、真っ先にキュウリ・トマト・スイカと返ってきた。やはり効果があるようだ」と語る。水分をたっぷり含んだ夏野菜は、体の内側から効率よく冷やしてくれる。
■読者から寄せられた対策の知恵
本作のコメント欄には、同じような経験を持つ人や、さらなる対策を提案する声が続々と届いた。「塩をつけると、よりよい」といった具体的なアドバイスや、「味噌汁は効果てきめん」「キュウリを加えた冷や汁もよい」など、水分だけでなく塩分補給の大切さを説く声も多い。
猛暑のなかでも、あるいは暴風のなかでも荷物を届ける配達員の奮闘。そんな日々のなかで生まれる、田舎ならではの温かい交流がおもしろい。本作を読めば、自身の体調管理を見直すきっかけになるとともに、何気ない差し入れが持つ大きな力に気づかされるはずだ。
取材協力：ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)
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