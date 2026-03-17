人気キャラクターグッズは貴重品！【漫画】本編を読む宅配ボックスや置き配が可能な状況でも、配達員の判断によって持ち帰ることもあるというゆきたこーすけ(@kosukeyukita)さんの「運び屋ゆきたの漫画な日常」より「置けない荷物と不在票」を紹介するとともにゆきたさんに話を聞く。■置き配に適さない荷物もたくさんある『置けない荷物と不在票』01『置けない荷物と不在票』02『置けない荷物と不在票』03「運び屋ゆきたの漫画な