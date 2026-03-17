神戸空港や新神戸駅があり、大阪方面へも1時間かからずに出られる神戸は観光の拠点として大変便利な街。神戸スイーツや神戸牛といった、全国的に有名なグルメもあることから「食」を目的に足を運ぶ人も多いはず。【写真】JR・阪神「元町駅」から徒歩約3分「niji cafe」のおしゃれな店内神戸観光の途中に気軽に立ち寄れる！“ヘルシーカフェ”3選を紹介旅先でおいしいものを食べることは、旅行の楽しみのひとつ。しかし、ヘルシーな