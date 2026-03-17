神戸の観光・旅行におすすめ！減量中でもスイーツを存分に味わえる“ヘルシーカフェ”3選
神戸空港や新神戸駅があり、大阪方面へも1時間かからずに出られる神戸は観光の拠点として大変便利な街。神戸スイーツや神戸牛といった、全国的に有名なグルメもあることから「食」を目的に足を運ぶ人も多いはず。
【写真】JR・阪神「元町駅」から徒歩約3分「niji cafe」のおしゃれな店内
旅先でおいしいものを食べることは、旅行の楽しみのひとつ。しかし、ヘルシーなボディを目指している人にとっては“危険な誘惑”でもある。旅行中とはいえ「ボリューム満点、高カロリーなグルメはちょっと」と気にしたり、「何も気にせず楽しもう」と意気込んで好きなものを食べ、自宅に戻ってから体重計に乗って切なくなったり…。この感覚に共感できる人も多いのでは？
そこで今回は、体型管理をしていても旅行と食を思う存分楽しめるように、ヘルシーさとおしゃれとおいしさと満足感のすべてを備えた神戸のカフェを3店舗、紹介！本当に何も気にせず楽しめるよう、各店舗の担当者に“ヘルシーな理由”も伺った。ぜひ店名を保存して、旅行プランに組み込んでみて！
■季節ごとに登場する個性豊かなチーズケーキが魅力の「niji cafe」
JR・阪神「元町駅」から徒歩約3分に位置する「niji cafe(ニジカフェ)」。神戸の中華街「南京町」とも近く、食事のあとに少し歩いて、休憩がてらスイーツを楽しむのにぴったりだ。
ドライフラワーが飾られた暖かみのある店内が特徴的。テーブル席とソファー席のほかに、道路に面したカウンター6席があり、1人でも入りやすい雰囲気。
芋や黒ゴマ、いちご、レモンなどが使われているチーズケーキは、季節ごとに新登場。そんなチーズケーキを目当てに、毎月通いたくなる！その中でも看板メニューは、ハニーバスクチーズケーキとスコーンのセット。どのようなところがヘルシーかをお店の方に伺った。
ーーハニーバスクチーズケーキとスコーンは、どのようなところがヘルシーですか？
チーズケーキは生クリームを使う部分の半分を豆乳に置き換えています。さっぱりとしたあと味になりました。砂糖もきび砂糖を使っているので、優しい甘みです。
スコーンは北海道産小麦に全粒粉を加えました。バターの代わりに菜種油を。砂糖は喜界島のきび砂糖、それに豆乳を合わせて作っています。素材の旨みを引き出した素朴な味わいのスコーンです。
★バスクチーズケーキ 約250キロカロリー/1カット
★スコーン 約170キロカロリー/1つ
■神戸の食の豊かさを体感できる「FARMSTAND」
JR三ノ宮駅、阪急電鉄神戸三宮駅、阪神電鉄神戸三宮駅、神戸市営地下鉄西神・山手線三宮駅、ポートライナー三宮駅、市営地下鉄海岸線三宮・花時計前駅から徒歩8分ほどの場所に位置する「FARMSTAND」。神戸市内で土曜の朝に開催されている「青空朝市」で人気の「EAT LOCAL KOBE FARMERS MARKET」のリアルショップだ。カフェとしての利用だけではなく、新鮮な農産物の購入もできる。
神戸でしか購入できない農産物やお菓子、パン、調味料などの種類が豊富。ローカルフードを心ゆくまで満喫できるショップだ。「旅行先でご当地スーパーに行くのが好き！」という人には、ぜひ足を運んでほしい。
「FARMSTAND」の看板メニューは、神戸野菜の日替わりランチだ。
ーー神戸野菜の日替わりランチは、どのようなところがヘルシーですか？
90％以上を野菜で作っているところです！神戸近郊で採れる旬の野菜を使っているので、そこも楽しんでほしいですね。ハンバーグにも豆腐を使っていて、マヨネーズを使うメニューの時は豆乳マヨネーズにしています。
★550キロカロリーほど
■「KAYA cafe神戸元町店」
最後に紹介するのは「KAYA cafe神戸元町店」。ポートタワーやメリケンパークといった神戸を代表する観光スポットにも近く、歩き回ったあとの休憩におすすめだ。広くゆったりとくつろげる店内と、フォトジェニックなインテリアは訪れるだけで元気になれる。SNS用の写真や動画を撮りたい人にもぴったり！
「KAYA cafe神戸元町店」ではスイーツ全般を豆腐や豆乳で作っていることから、どのスイーツもカロリー控えめ。看板メニューは、幅広い年代の人から人気の豆腐ティラミス！
「今日はもう少し食べちゃおうかな？」なんて気分のときには、果物や白玉などをトッピングできるのもうれしいポイントだ。看板メニューである豆腐ティラミスのヘルシーさを、お店の人に伺った。
ーー豆腐ティラミスは、どのようなところがヘルシーですか？
牛乳や生クリームの代わりに豆乳を使用し、スイーツの主原料として豆腐を取り入れているところです。植物性たんぱく質を中心とした素材を選び、脂質を抑えながら満足感のある味わいを実現しています。
豆腐や大豆由来の食材には、美肌や腸内環境のサポート、脳の健康維持などが期待されていることから、「ヘルシーなスイーツ」と言っていただく機会も多いですね。神戸店限定の豆腐チーズケーキもここでしか味わえないメニューとして話題なので、ぜひ一緒に食べてみてください！
★正確なカロリー計算はしていないものの、一般的な乳製品を使用したスイーツと比べるとカロリーは抑えられている。
「KAYA cafe神戸元町店」は土日祝日のみ営業のため、平日の旅行を考えている場合はご注意を。
ここまで、「niji cafe」、「FARMSTAND」、「KAYA cafe神戸元町店」の罪悪感なく食べられるヘルシーメニューを紹介した。ここで紹介したのはカロリーのみだが、生クリームの代わりに豆乳を使用しているスイーツは脂質も大幅に下がっているはず。ヘルシーでおしゃれな神戸スイーツ旅行を楽しんで！
【店舗情報】
niji cafe
住所：兵庫県神戸市中央区下山手通4丁目1-19 西阪ビル2F
アクセス：JR・阪神「元町駅」東口徒歩約3分
営業日：月・木・金・土・日12時〜17時
定休日：火・水(不定休あり)
※支払方法は現金のみ
FARMSTAND
住所：兵庫県神戸市中央区山本通1-7-15 KITANOMAD 1F
アクセス：JR「三ノ宮駅」、神戸市営地下鉄「三宮駅」より徒歩8分
営業日：10時〜18時30分
定休日：お盆・年末年始
KAYA cafe神戸元町店
住所：兵庫県神戸市中央区栄町通3-1-18 ハーバービル 3F
アクセス：JR・阪神「元町駅」徒歩約4分、神戸市営地下鉄「みなと元町駅」徒歩約3分
営業日：土日祝日のみ11時〜19時
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】JR・阪神「元町駅」から徒歩約3分「niji cafe」のおしゃれな店内
旅先でおいしいものを食べることは、旅行の楽しみのひとつ。しかし、ヘルシーなボディを目指している人にとっては“危険な誘惑”でもある。旅行中とはいえ「ボリューム満点、高カロリーなグルメはちょっと」と気にしたり、「何も気にせず楽しもう」と意気込んで好きなものを食べ、自宅に戻ってから体重計に乗って切なくなったり…。この感覚に共感できる人も多いのでは？
■季節ごとに登場する個性豊かなチーズケーキが魅力の「niji cafe」
JR・阪神「元町駅」から徒歩約3分に位置する「niji cafe(ニジカフェ)」。神戸の中華街「南京町」とも近く、食事のあとに少し歩いて、休憩がてらスイーツを楽しむのにぴったりだ。
ドライフラワーが飾られた暖かみのある店内が特徴的。テーブル席とソファー席のほかに、道路に面したカウンター6席があり、1人でも入りやすい雰囲気。
芋や黒ゴマ、いちご、レモンなどが使われているチーズケーキは、季節ごとに新登場。そんなチーズケーキを目当てに、毎月通いたくなる！その中でも看板メニューは、ハニーバスクチーズケーキとスコーンのセット。どのようなところがヘルシーかをお店の方に伺った。
ーーハニーバスクチーズケーキとスコーンは、どのようなところがヘルシーですか？
チーズケーキは生クリームを使う部分の半分を豆乳に置き換えています。さっぱりとしたあと味になりました。砂糖もきび砂糖を使っているので、優しい甘みです。
スコーンは北海道産小麦に全粒粉を加えました。バターの代わりに菜種油を。砂糖は喜界島のきび砂糖、それに豆乳を合わせて作っています。素材の旨みを引き出した素朴な味わいのスコーンです。
★バスクチーズケーキ 約250キロカロリー/1カット
★スコーン 約170キロカロリー/1つ
■神戸の食の豊かさを体感できる「FARMSTAND」
JR三ノ宮駅、阪急電鉄神戸三宮駅、阪神電鉄神戸三宮駅、神戸市営地下鉄西神・山手線三宮駅、ポートライナー三宮駅、市営地下鉄海岸線三宮・花時計前駅から徒歩8分ほどの場所に位置する「FARMSTAND」。神戸市内で土曜の朝に開催されている「青空朝市」で人気の「EAT LOCAL KOBE FARMERS MARKET」のリアルショップだ。カフェとしての利用だけではなく、新鮮な農産物の購入もできる。
神戸でしか購入できない農産物やお菓子、パン、調味料などの種類が豊富。ローカルフードを心ゆくまで満喫できるショップだ。「旅行先でご当地スーパーに行くのが好き！」という人には、ぜひ足を運んでほしい。
「FARMSTAND」の看板メニューは、神戸野菜の日替わりランチだ。
ーー神戸野菜の日替わりランチは、どのようなところがヘルシーですか？
90％以上を野菜で作っているところです！神戸近郊で採れる旬の野菜を使っているので、そこも楽しんでほしいですね。ハンバーグにも豆腐を使っていて、マヨネーズを使うメニューの時は豆乳マヨネーズにしています。
★550キロカロリーほど
■「KAYA cafe神戸元町店」
最後に紹介するのは「KAYA cafe神戸元町店」。ポートタワーやメリケンパークといった神戸を代表する観光スポットにも近く、歩き回ったあとの休憩におすすめだ。広くゆったりとくつろげる店内と、フォトジェニックなインテリアは訪れるだけで元気になれる。SNS用の写真や動画を撮りたい人にもぴったり！
「KAYA cafe神戸元町店」ではスイーツ全般を豆腐や豆乳で作っていることから、どのスイーツもカロリー控えめ。看板メニューは、幅広い年代の人から人気の豆腐ティラミス！
「今日はもう少し食べちゃおうかな？」なんて気分のときには、果物や白玉などをトッピングできるのもうれしいポイントだ。看板メニューである豆腐ティラミスのヘルシーさを、お店の人に伺った。
ーー豆腐ティラミスは、どのようなところがヘルシーですか？
牛乳や生クリームの代わりに豆乳を使用し、スイーツの主原料として豆腐を取り入れているところです。植物性たんぱく質を中心とした素材を選び、脂質を抑えながら満足感のある味わいを実現しています。
豆腐や大豆由来の食材には、美肌や腸内環境のサポート、脳の健康維持などが期待されていることから、「ヘルシーなスイーツ」と言っていただく機会も多いですね。神戸店限定の豆腐チーズケーキもここでしか味わえないメニューとして話題なので、ぜひ一緒に食べてみてください！
★正確なカロリー計算はしていないものの、一般的な乳製品を使用したスイーツと比べるとカロリーは抑えられている。
「KAYA cafe神戸元町店」は土日祝日のみ営業のため、平日の旅行を考えている場合はご注意を。
ここまで、「niji cafe」、「FARMSTAND」、「KAYA cafe神戸元町店」の罪悪感なく食べられるヘルシーメニューを紹介した。ここで紹介したのはカロリーのみだが、生クリームの代わりに豆乳を使用しているスイーツは脂質も大幅に下がっているはず。ヘルシーでおしゃれな神戸スイーツ旅行を楽しんで！
【店舗情報】
niji cafe
住所：兵庫県神戸市中央区下山手通4丁目1-19 西阪ビル2F
アクセス：JR・阪神「元町駅」東口徒歩約3分
営業日：月・木・金・土・日12時〜17時
定休日：火・水(不定休あり)
※支払方法は現金のみ
FARMSTAND
住所：兵庫県神戸市中央区山本通1-7-15 KITANOMAD 1F
アクセス：JR「三ノ宮駅」、神戸市営地下鉄「三宮駅」より徒歩8分
営業日：10時〜18時30分
定休日：お盆・年末年始
KAYA cafe神戸元町店
住所：兵庫県神戸市中央区栄町通3-1-18 ハーバービル 3F
アクセス：JR・阪神「元町駅」徒歩約4分、神戸市営地下鉄「みなと元町駅」徒歩約3分
営業日：土日祝日のみ11時〜19時
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