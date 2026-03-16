結婚あいさつをサプライズしたい彼氏【漫画】本編を読む1年半の交際を経て、28歳のミホはケイタと婚約中だった。家具選びに胸を躍らせるミホに対し、ケイタは「うちの親が反対することはない」と根拠のない自信を見せていた。■「サプライズ結婚あいさつ」という名の暴挙01彼の実家へ結婚挨拶！「え、アポ取ってないよw」いきなりサプライズでご両親と対面!?0203ケイタの実家へ向かう電車の中、信じがたい事実が発覚する。ミホが「