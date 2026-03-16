仕事中いっさい動じない冷静な上司が家に帰るとおかしい話【漫画】本編を読む職場では恐れられている上司。どんなときも冷静沈着で、動揺を産道の置いてきたといわれている。しかし、家に帰ると――。無表情な上司の裏の顔とは!?会社とのギャップにキュンとする人が続出！した、栗みや(@kurimiya103)さんの「恐田さんは動じない？」を紹介するとともに、制作秘話を聞いた。■ハトを素手で捕まえる冷静男子はお化けが怖かった！【漫