2026年3月31日(火)に開業25周年を迎えるユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、“Discover U!!!”をテーマに、“新しいジブン”に出会える特別な1年を届けている。【写真】憧れのタイムマシンも目の前に！25匹のピカチュウが登場するパレードやE.T.の復刻グッズやフードも好評を博すなか、本記事では、ライター&編集担当もパークへ。名作映画のキャラクターと触れ合えるグリーティングやクルーもゲストも一緒に踊る特別なイベ