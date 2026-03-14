マッサンに対する不満の相談、そしてマッサン本人からの相談。人事部長はある決断を下した。【漫画】本作を読む自己中心的な人に振り回される職場――そんな状況は決して珍しくない。周囲を疲弊させても当人はどこ吹く風。今回紹介する漫画は、まさにそんな人物に翻弄された職場の実話を描いたエピソードだ。思わず「本当にこんな人いるの!?」とツッコミたくなるが、実際にあった出来事である。ブログ「ぷく子OLとイッヌの日常」で